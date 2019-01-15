Взрыв в Манбидже: погибли американские военные

В сирийском Манбидже в одном из ресторанов произошел мощный взрыв, жертвами которого, по последним данным, стали девять человек, сообщает Al Jazeera.

Не менее 20 получили ранения.

По информации турецкой газеты Yeni Safak, при взрыве погибли пять военнослужащих США. Сообщается, что во время взрыва в ресторане находились 15 американских военнослужащих.

По данным Al Jazeera, инцидент произошел в центре города на пути следования американского военного патруля.