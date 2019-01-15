Центр обслуживания Azercell с новой концепцией теперь в Бакинском автовокзале

Лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана - ООО Azercell Telecom для оказания оперативных и качественных услуг своим абонентам предоставило в пользование очередной центр обслуживания с новой концепцией в Бакинском международном автовокзале.

Итак, начиная с 15 января, абоненты смогут воспользоваться здесь всеми услугами компании Azercell, проводить соответствующие операции с номерами, а также подробно ознакомиться с информацией о новых тарифах и кампаниях. К тому же, каждый пользователь, который приобретет смартфон в течение семи дней со дня открытия нового центра, получит подарочный баланс на 150 AZN.

Отметим, что Azercell владеет широкой сетью центров обслуживания абонентов по всей стране. В настоящее время в стране восемь офисов обслуживания клиентов, 29 офисов Azercell Express с оказанием трех услуг в одном пункте, четыре центра обслуживания с новой концепцией, 20 магазинов Azercell Exclusive и три центра обслуживания клиентов в офисах ASAN Xidmət.