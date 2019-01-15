Согласно информации, стороны провели встречу один на один, после чего состоялась встреча в расширенном составе.

В Министерстве обороны Азербайджана состоялась официальная церемония встречи делегации Исламской Республики Иран во главе с начальником генштаба вооруженных сил ИРИ Мохаммедом Хосейном Багери, сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов оценил визит генерал-лейтенанта М.Багери в Азербайджан как высокий показатель дружеских отношений между двумя странами.

Говоря о военно-политической ситуации в регионе, З.Гасанов отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт продолжает оставаться серьезной угрозой для стабильности в регионе.

В свою очередь М.Багери заявил, что существует широкий потенциал для сотрудничества между двумя странами в военной сфере, добавив, что Иран поддерживает территориальную целостность и справедливую позицию нашей страны в урегулировании конфликта, и в то же время будет оказывать всестороннюю поддержку Азербайджану.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-медицинской и военно-образовательной сферах, противостоянию терроризму, региональной безопасности, организации взаимных визитов экспертных групп, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.