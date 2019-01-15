МИД России продолжает атаку на Азербайджан

Вслед за этим МИД России направил в посольство Азербайджана в России памятную записку в связи с дискриминационным отношением к гражданам России в аэропортах Азербайджана.

МИД России продолжает нападки на Азербайджан по вопросу защиты прав граждан России армянской национальности. Несколько дней назад официальный представитель МИД России Мария Захарова фактически обвинила Азербайджан в нарушении прав армян из России, которых задерживают в бакинском аэропорту с дальнейшей депортацией.

На сей раз с нападками на Азербайджан выступил сам глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, который озаботился судьбой арестованного в Азербайджане Марата Уелданова-Галстяна.

Напомним, что российский гражданин армянского происхождения Марат Уелданов был задержан в Азербайджане по обвинению по статье 234.4.3 УК (незаконное приобретение, производство, хранение и распространение наркотических средств в крупном размере). Решением суда он был приговорен к 8 годам лишения свободы.

Выступая сегодня на пресс-конференции, глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в результате переговоров с Азербайджаном удастся вернуть Марата Уелданова-Галстяна в Россию.

"Вопросы, касающиеся наших граждан, которые оказываются в непростом положении в любой стране, в том числе и странах СНГ – регулярно затрагиваем в ходе наших двусторонних контактов. В том числе, смею заверить, что эта конкретная тема звучала в ходе недавних переговоров с азербайджанскими коллегами", - отметил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам года.

Он выразил надежду, что через диалог, решения, основанные на правовых нормах, будет возможно добиться "устраивающего всех результата".

"И сможем вернуть этого гражданина в Россию", - отметил Лавров.