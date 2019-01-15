МИД России продолжает атаку на Азербайджан
МИД России продолжает нападки на Азербайджан по вопросу защиты прав граждан России армянской национальности. Несколько дней назад официальный представитель МИД России Мария Захарова фактически обвинила Азербайджан в нарушении прав армян из России, которых задерживают в бакинском аэропорту с дальнейшей депортацией.
Вслед за этим МИД России направил в посольство Азербайджана в России памятную записку в связи с дискриминационным отношением к гражданам России в аэропортах Азербайджана.
На сей раз с нападками на Азербайджан выступил сам глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, который озаботился судьбой арестованного в Азербайджане Марата Уелданова-Галстяна.
Напомним, что российский гражданин армянского происхождения Марат Уелданов был задержан в Азербайджане по обвинению по статье 234.4.3 УК (незаконное приобретение, производство, хранение и распространение наркотических средств в крупном размере). Решением суда он был приговорен к 8 годам лишения свободы.
Выступая сегодня на пресс-конференции, глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в результате переговоров с Азербайджаном удастся вернуть Марата Уелданова-Галстяна в Россию.
"Вопросы, касающиеся наших граждан, которые оказываются в непростом положении в любой стране, в том числе и странах СНГ – регулярно затрагиваем в ходе наших двусторонних контактов. В том числе, смею заверить, что эта конкретная тема звучала в ходе недавних переговоров с азербайджанскими коллегами", - отметил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам года.
Он выразил надежду, что через диалог, решения, основанные на правовых нормах, будет возможно добиться "устраивающего всех результата".
"И сможем вернуть этого гражданина в Россию", - отметил Лавров.