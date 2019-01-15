Эйнулла Фатуллаев 17:38

Складывается впечатление, что у горстки противников нынешней азербайджанской власти на календаре все еще 1989-й год. Ну, может быть и сам 1990-й. Самое страшное в жизни человека, когда он живет только прошлым. Обратите внимание, оппозиционеры все еще часто цитируют президента Рейгана. А их настольная книга – публицистика Джорджа Оруэлла или тюремные мемуары Солженицына. Они все еще обращаются к президенту Чехии, как к либеральному защитнику. Полагая, что у колыбели восточноевропейской либерал-демократии стоит покойный Вацлав Гавел, а не друг Путина – Милош Земан…

В чем состоит роковая ошибка растерянной и уже потерянной горстки оппозиционеров, пригвожденной к позорному столбу западной совести старинной (возьмем на себя смелость переиначить Цветаеву)? Горстка азербайджанских либералов поражена синдромом постсовка. Во время перестройки, переломавшей хребет всей могущественной советской системе, десятки миллионов советских людей, прошедших через лагеря Сталина, кукурузные поля Хрущева и застойную зону Брежнева, так и не смогли приспособиться к эпохальным изменениям. Та же участь постигла и постсовка, который по сей день искренне верит в превосходную роль американского морпеха, который обязан вторгнуться в Багдад, чтобы спасти народ от власти Саддама. И народ должен встречать американцев с портретами Буша. В памяти все еще свежи воспоминания: во время попытки оранжевой революции в Баку оппозиционеры поднимали портреты Буша… В последние дни десятки либералов во главе с закоснелым Али Керимли в сети безудержно задаются вопросом – почему революция победила в Армении? И почему революция не смогла победить в Азербайджане? Оппозиционеры по сей день не могут внять элементарной истине. В Армении реальная оппозиция взывала к народу. А в Азербайджане аморфная оппозиция не взывает к разуверившемуся народу. Она по-прежнему верит в некую превосходную силу, которая сотворит революцию. И вот эта самая оппозиция на гребне мифической превосходной силы ворвется в кабинеты власти. Примерно такое убогое представление о смене социально-экономической формации… Поразительно, но все пересуды о революции почему-то в последние дни вызваны заурядным делом одного молодого блогера Мехмана Гусейнова. Горстка оппозиционеров вновь призвала народ на митинг в центре столицы, чтобы спасти Мехмана Гусейнова. Власти, конечно же, разрешили проведение митинга. Ведь политический процесс в Азербайджане носит абсолютно предсказуемый характер, и не надо обладать даром способного аналитика или редчайшего провидца, дабы предугадать масштабы предстоящей акции протеста – несколько сотен представителей типичного постсовка, которые все еще наивно верят в превосходство некоей общемировой мифической силы. Готовые с радостью поднять портреты Буша. И эти сотни людей даже не догадываются о существовании президента Трампа, увлеченного мечтой, обособить Америку не только «мексиканской стеной», но и традиционным для американской консервативной политики изоляционизмом. Типичным представителем потерянного поколения постсовка и является брат Мехмана Гусейнова – правозащитник Эмин Гусейнов. Эмин не только исковеркал судьбу своего юного брата, который не успел получить среднее и высшее образование. Эмин превратил своего брата в предмет политической и финансовой наживы. Цинично, подло и жестоко. Но таковы, видимо, правила игры, в которую затянули и самого малообразованного, но алчного Эмина. Читаю обращения Эмина Гусейнова в соцсетях. Пишет с грубыми орфографическими ошибками, в безграмотном тексте отсутствует не только логическая последовательность, но и сама мысль, сложно понять вообще контекст его выступлений-проклятий. А Эмин-то претендует, типун мне на язык!, аж на роль самого Буковского в азербайджанском либеральном движении.

Для пущей убедительности Эмин отрастил даже бороду. Какой же диссидент без бороды?! Дожили! Ну вот поэтому такие как Эмин Гусейнов нивелировали, обезличили протестную борьбу за права человека в Азербайджане. Воззвания Э.Гусейнова уже вызывают всеобщий хохот, издевки, глумление. Это же надо было умудриться, додуматься превратить драматическое действо – акцию голодовки!, то есть добровольную готовность на смерть за идеалы, в комеди-шоу, уверяя всех, что можно голодать во имя перманентной революции, перманентно заглатывая ложки сметаны и запивая овощи молоком. А как расценить инициативу Эмина Гусейнова, открывшего аккаунт в системе paypal по сбору денег в помощь «голодающему Мехману»?! Что за цирковой аттракцион? С каких пор для акции голодовки собирают денежные вознаграждения?! А сегодняшнее интервью Эмина Гусейнова соросовскому изданию Eurasianet.org и вовсе поражает воображение – опять-таки каждая строчка интервью пропитана беззастенчивым фарсом. Даже соросовское издание задается вопросом о причинах «молочной голодовки» Мехмана. Но Эмин непреклонен в утверждении своей новой теории «молочно-продуктовой борьбы». Цитируем самого Эмина: «Если вы принимаете 30 процентов вашего ежедневного питания, то это тоже голодовка!» Ха-ха! Как же глупо выглядит наш Буковский? И в чем же смысл такого ноу-хау, оной голодовки, этакой акции протеста?! Ведь только собственным выбором добровольной смерти многие нерукотворные герои принуждали правительства отступать. Однако меня удивило, если не сказать покоробило еще одно заявление Эмина Гусейнова в этом же интервью. Правозащитник набросился на европейских дипломатов и назвал их «троллями, полезными идиотами азербайджанского правительства»!

За что? За то, что они посетили в тюрьме его брата – Мехмана Гусейнова. Спрашивается – зачем же тогда Эмин раструбил по всему миру об акции голодовки? Чтобы привлечь внимание мировой общественности к ситуации вокруг Мехмана. И вот европейские дипломаты пошли к узнику. Что в этом плохого? Вместо благодарности, европейские дипломаты получают оскорбительные выпады. Представляете? Как так?! Ведь и самого Эмина Гусейнова некогда спасли европейские дипломаты. Бросив друзей в беде, Э.Гусейнов, следуя заветам Ильича, в «бабском платке» скрылся в посольстве Швейцарии, и долгие месяцы находился под опекой «этой фабрики троллей и идиотов азербайджанского правительства». Обратите внимание на вызывающий тон оскорбительной лексики в адрес уважаемых европейских дипломатов со стороны бывшего уличного фотографа на Приморском бульваре. Позже этого уличного фотографа подобрало агентство «Туран».

И там же он познакомился с сотрудницей американской военной разведки Сарой Луис Полсворс. Сара работала в Баку под прикрытием волонтера выдворенного впоследствии Корпуса мира – еще одного атрибута либеральной интервенции начала 90-х годов. Вот тогда уличный фотограф, подрабатывающий на «Туран», и попал в поле зрения С.Полсворс. Ну а дальше все произошло, как в захватывающих триллерах Голливуда. Розыгрыш, брак, а позже и совместные проекты по вербовке оставшихся атавистов-постсовков. Сара Полсворс раскрылась гораздо позже, вернувшись в США.

Что же дальше? Мехман – это последняя соломинка, за которую может зацепиться Эмин Гусейнов. Он и Сара будут делать все, чтобы власти оставили в застенках юродивого мальчика. Ведь Мехман – последнее убежище негодяев. Как еще занять политическую нишу в далеком Азербайджане? Во всей этой истории я не могу понять лишь страсть Эмина к азербайджанской политике. Если Эмин был так привязан к Азербайджану, то зачем собственноручно отрекался от гражданства?!