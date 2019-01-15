Евросоюз выделит Грузии три миллиарда евро
Евросоюз выделит Грузии на реализацию инфраструктурных и транспортных проектов 3,5 млрд евро, сказал глава грузинского внешнеполитического ведомства Давид Залкалиани, комментируя решение ЕС направить на инфраструктурные проекты в странах - членах программы "Восточное партнерство" 13 млрд евро, передает ТАСС.
По словам Залкалиани, из общей суммы 3,5 млрд евро предназначены для Грузии: "Финансовая помощь будет направлена на реализацию нескольких десятков важных проектов".