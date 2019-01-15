Минздрав о распространении свиного гриппа в Азербайджане

Информация о распространении в Азербайджане свиного гриппа, тиражируемая в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров.

По его словам, отмена занятий в общеобразовательных учреждениях связана с предупреждением Министерства экологии и природных ресурсов о резком похолодании и сильном ветре.

Представитель Минздрава попросил граждан не реагировать на провокации.

«Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под полным контролем», - сказал П.Абубекиров.