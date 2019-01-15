В оазисе Дахла, расположенном в Ливийской пустыне, египетские археологи обнаружили две гробницы римского периода, сообщило министерство по делам древностей Египта на своей странице в Facebook.

Раскопки проводились вдоль восточной стороны археологического участка Бер-эль-Шагала в деревне Мут. Одна из гробниц была построена из песчаника и имеет лестницу с двадцатью ступеньками, которая ведет к входу в погребальную комнату. Зал гробницы построен из глиняного кирпича, а в его северной стене находился проход в несколько камер, содержащих человеческие останки, глиняные лампы и керамические сосуды.

Вторую гробницу нашли к востоку от первой. Она сделана из глины и украшена фреской, изображающей погребальный обряд.