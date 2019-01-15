Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде провел встречу с руководителями подведомственных структур министерства в связи с прогнозируемыми плохими погодными условиями на 16-18 января. Создан оперативный штаб под руководством министра, сообщает пресс-служба ведомства.

Руководителям предприятий даны поручения по обеспечению населения на должном уровне услугами транспорта, связи, почты, в том числе услугами мобильной связи и телерадиовещания.

Также были даны указания по принятию соответствующих мер для обеспечения охраны и пожарной безопасности объектов транспорта и связи, а также безопасности работающих на открытом воздухе работников

Бригады аварийных служб приведены в готовность. Кроме того, организованы дежурные части.