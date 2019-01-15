SOCAR эвакуировала 2,5 тысячи нефтяников

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) эвакуировала с морских платформ почти 2,5 тысячи нефтяников, говорится в сообщении компании.

Согласно информации, SOCAR максимально усилила меры безопасности в связи с ожидаемым резким ухудшением погоды, эвакуируются все сотрудники, кроме работников, дежурящих в целях предотвращения аварий на производстве.

В связи с резким ухудшением погоды, во всех сферах проведена просветительская работа, максимально приостановлены работы на открытом воздухе, организованы дежурства.

Дежурные суда и суда пожарной охраны МЧС осуществляют дежурство на всех нефтегазовых месторождениях в Каспийском море.