Массовое отравление шаурмой в Армении
В Араратской области Армении зарегистрировано массовое отравление шаурмой из куриного мяса.
Как сообщает Shamshyan.com, 13 января в больницу Арташата были доставлены 10 граждан с диагнозом «кишечная инфекции». Личности всех пострадавших установлены, это жители Араратской области 19-летний Айк С., 16-летний Э.Б, 18-летний Самвел Ш., 25-летний Гор Ж., 34-летний Нарек Б., 26-летний Гриша А., 32-летний Арсен А., 34-летний Анатолий М., 28-летний Арарат А., 23-летний Григор Б.