Названа дата выхода США из ракетного договора

США начнут выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля без учета согласия России. Об этом сообщает Reuters.

Процесс займет шесть месяцев, уточнила заместитель секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности при госдепе США Андреа Томпсон.

Как передает агентство, переговоры американской и российской сторон в Женеве по вопросу нарушения Москвой ДРСМД не увенчались успехом. Поэтому Вашингтон принял решение о выходе из соглашения без достижения договоренности с Россией.

Ранее, 16 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что США приехали на консультации по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности с ультиматумом.