Свиной грипп добрался до населенного азербайджанцами Марнеули

В Грузии в районе компактного проживания азербайджанцев - Марнеули отмечены два случая заражения вирусом А (H1N1, свиной грипп). Как сообщает Report, 59-летний мужчина помещен в одну из районных больниц с симптомами такого гриппа.

По словам врачей, состояние пациента тяжелое, он проходит лечение в отделении реанимации.

Случай заражения мужчины вирусом A (H1N1) получил лабораторное подтверждение.

В Марнеули с диагнозом свиной грипп госпитализирована и 39-летняя женщина. Ее состояние тоже тяжелое.

Напомним, что от свиного гриппа в Грузии уже скончались 17 человек.