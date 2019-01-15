В частности людей пугают о якобы грядущем в Баку землетрясении, терактах и эпидемии свиного гриппа. В качестве подтверждения своих слов злоумышленники приводят сообщения СМИ о том, что государственные службы переведены на усиленный режим работы.

Как сообщили haqqin.az источники в правительстве Азербайджана, подобная информация не соответствует действительности и носит провокационный характер. Правоохранительные органы и службы безопасности приступили к расследованию по выявлению лиц, сеющих панику среди населения. Все ответственные за данную провокацию понесут наказание.

В то же время, как сообщили haqqin.az в правительстве страны, речь идет лишь о сообщении Министерства экологии и природных ресурсов об ухудшении погодных условий и порывистом ветре.

Напомним, что в результате последнего сильного шторма на Каспии трагически погибли нефтяники. Именно поэтому власти страны приняли все необходимые превентивные меры с целью предупредить население о возможной опасности ввиду ухудшения погодных условий.