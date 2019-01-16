В Туркмении обеспокоились своей неготовностью к войне

Масштабная проверка военнослужащих запаса в Туркмении выявила неготовность к началу боевых действий. Об этом «Радио Азатлык» сообщил источник в министерстве обороны республики.

«О мобилизации пока речи нет, но военные обеспокоены тем, что резервисты, да и срочники на службе очень плохо подготовлены к возможным боевым действиям», — рассказал источник издания.

Собеседники «Радио Азатлык» указывают, что сейчас армия Туркмении в достаточном объеме оснащается новым вооружением и военной техникой, закупленными у России, Турции, Китая. Опасения вызывает подготовка кадрового состава.

«Но срочники, их около 35 тысяч, очень плохо подготовлены, не умеют пользоваться оружием, а резервисты вообще незнакомы с этим оружием, так как большинство из них служили в последние годы СССР и первые годы независимости, когда на вооружении было старое российское оружие», — признался источник в министерстве обороны.