Умер Ильгам Шакиров

Народный артист России и Татарстана, певец Ильгам Шакиров скончался на 84 году жизни в среду, 16 января. Об этом сказано на сайте Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

Творческая жизнь вокалиста была связана с популяризацией татарского народного музыкального искусства. «Его творчество составляет одну из ярчайших страниц многонационального музыкального искусства России. Ильгам Шакиров был любимым певцом татарского народа, его национальным достоянием, завоевав признание миллионов слушателей», — сказано в некрологе.

Прощание с артистом состоится 18 января в Татарском государственном театре Оперы и Балета имени Мусы Джалиля.

Ильгам Шакиров родился 15 февраля 1935 года в Сармановском районе Татарской АССР. В 1960 году он окончил Казанскую Государственную консерваторию по специальности вокал и стал ведущим солистом-вокалистом Татарской государственной филармонии.