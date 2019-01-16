Отдел информации 00:49

Начиная с полуночи юго-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове сменился на северо-западный. Об этом говорится в сообщении Штаба, созданного при Министерстве экологии и природных ресурсов. Согласно информации, скорость ветра достигла 18 м/с, а в море - 19 м/с. Высота волн поднялась до 3.1 метра. * * * Министерство экологии и природных ресурсов сообщило о грядущем резком ухудшении погодных условий. Погода начнет ухудшаться в ночь с 16 на 17 января и продержится вплоть до 18 января. Температура воздуха понизится сразу на 10 градусов. Однако днем 16 января в Баку установилась, на удивление, теплая погода. Воздух прогрелся до 16 градусов и у многих жителей города появились сомнения касательно негативного прогноза синоптиков.

В интервью телеканалу Real TV директор Национального департамента гидрометеорологии Умайра Тагиева заявила, что прогнозы синоптиков, несмотря на теплую погоду, остаются в силе. «Несмотря на то, что сегодня температура воздуха поднялась на 4 градуса выше нормы, с завтрашнего дня будет наблюдаться резкое похолодание. В целом ожидается аномальная погода. Так, температура утром не превысит 5 градусов тепла, а днем 2 градусов», - сказала она. По ее словам, в ближайшие 4-5 часов в Баку и на Абшеронском полуострове юго-западный ветер резко сменится северо-западным. «В утренние часы северный ветер усилится. Температура воздуха не будет минусовой и поэтому ожидается лишь мокрый снег», - сказала она. В свою очередь главный гидролог Асиф Вердиев заявил, что холодные массы воздуха со Средиземного моря перейдут в Азербайджан с территории Нахчывана.

«Затем они охватят территории Дашкесанского, Гедабекского, Балакенского, Шекинского, Огузского, Габалинского, Губинского и Гусарского районов. Снег в основном будет наблюдаться именно на этих территориях», - сказал он. Между тем, по словам главы пресс-службы Минэкологии Ирады Ибрагимовой, распространенное сообщение об ухудшении погодных условий связано с сильными ветрами, которые могут создать опасность в акватории Капийского моря. Именно поэтому Минэкологии за два дня предупредило Государственную морскую администрацию, Госнефтекомпанию и другие структуры, работающие на море, чтобы они могли предпринять превентивные меры. По ее словам, самый сильный ветер будет наблюдаться в открытом море.