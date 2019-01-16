Азербайджан обратился к МИД России с ответной просьбой

Азербайджан ожидает от официального представителя России повышения усилий по возвращению своего гражданина Дильгама Аскерова, находящего в заложниках у армян. Об этом сказала глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя ответ главы МИД России Сергея Лаврова на вопрос о задержанном в Азербайджане гражданине России армянского происхождения.

Лейла Абдуллаева отметила, что Азербайджан с пониманием относится к заинтересованности министра иностранных дел России в вопросах, связанных с задержанием своих граждан.

«В то же время, мы ожидаем проявления особого внимания и повышения усилий по возвращению своего гражданина Дильгама Аскерова, являющегося гражданином России, взятого в заложники на оккупированных территориях Азербайджана и приговоренного к пожизненному заключению решением сепаратистского суда», - сказала глава пресс-службы МИД.