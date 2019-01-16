Она подписала контракт с филиппинским клубом «Generika Ayala Lifesavers» на ближайшие три месяца. Интересно, что по итогам прошлого сезона 32-летняя блокирующая заявила о завершении карьеры и не поехала в составе сборной Азербайджана на осенний чемпионат мира в Японию.

«Решение завершить карьеру далось мне непросто, - говорила в августе прошлого года волейболистка. - Я взвесила все «за» и «против», мы провели семейное собрание и поняли, что это лучший вариант. Я практически не видела свою семью. Да, последний год я провела с мамой и дочерью в Питере, выступая за «Ленинградку», но мужа рядом почти не было. У дочери школа, она сейчас вступает в тот возраст, когда постоянное присутствие матери особенно важно и нужно. Есть карьерные планы и у мужа (супруг Ксении - турецкий диджей Гюрхан Кочигит – Ред.). Также у нас есть совместные семейные планы. Так что решение принимали все вместе.

Я думала о том, сыграть на чемпионате мира или нет. Если бы я решила играть, то снова была бы на сборах, не видела бы семью, а у дочери начинается новый учебный год. Короче говоря, чемпионат мира был принесен в жертву. Ничего страшного. Пусть молодые играют – я за них спокойна».

Однако, судя по всему, в жизни Ксении появились новые обстоятельства, либо предложение ее нового клуба было слишком заманчивым. Как иначе объяснить то, что она решила возобновить карьеру и отправилась на далекие острова?

Вернется ли Позняк и в сборную Азербайджана, которой предстоит в этом году участие в важных соревнованиях, пока неизвестно.

Напомним, что Позняк является уроженкой Беларуси. С 2002 года выступает за сборную Азербайджана. С 2003 года начала играть за бакинскую команду «Азеррейл». В 2009 году перешла в другой азербайджанский клуб – «Локомотив». В 2011 году на сезон переехала в Италию, где выступала за «Парму». Затем вернулась в Баку и защищала цвета «Азеррейла» и «Азерйола». В 2017 году перешла в турецкий «Бешикташ», а затем в российскую «Ленинградку».

Ксения Позняк – многократная чемпионка Азербайджана, дважды признавалась лучшей блокирующей национального чемпионата. В составе сборной страны она играла на двух чемпионатах мира, выходила в полуфинал чемпионатов Европы 2005 и 2017 годов.