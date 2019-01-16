16 января в результате взрыва мины на армяно-азербайджанской границе серьезное ранение получил житель села Барекамаван Тавушской области Арман Микаэлян, пишут армянские СМИ.

В настоящее время Микаэлян находится в госпитале Ноемберяна. Ему оторвало ступню, будет проведена ампутация. Угрозы жизни нет.

Микаэляна удалось вывезти с места происшествия только с помощью соответствующего подразделения спустя три часа после взрыва.

Позднее стало известно, что пострадавший психически болен. Он подошел к границе и пытался перелезть через колючую проволоку, сообщил староста села. В этот момент произошел взрыв.