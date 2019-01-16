Корреспондента курдского телеканала избили в Москве

Московский корреспондент телеканала Kurdistan 24 Хошави Мухаммед госпитализирован после избиения, передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Демпартии Курдистана в России Хошави Бабакра.

По его словам, на Мухаммеда было совершено нападение в районе студгородка Российского университета дружбы народов, после чего он был помещен в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии.

"Мухаммед получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу... Требуем скорейшего расследования этого преступления", - сказал Бабакар.