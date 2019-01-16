Скорость северо-западного ветра в Баку и на Апшеронском полуострове на 09:00 местами достигала 30-35 метров в секунду, говорится в сообщении оперативного штаба Минэкологии и природных ресурсов.

Отмечается, что высота волн на месторождении "Гюнешли" достигала 4,8 метра.

В районах Азербайджана и в Баку в настоящее время наблюдаются осадки. Температура воздуха в столице и на Апшероне составляет 4-5 градусов тепла.

Как сообщал накануне Национальный департамент гидрометеорологии Минэкологии, 17-18 января скорость северо-западного ветра увеличится до 20-25 м/с, временами до 30-35 м/с, в открытом море - до 38-40 м/с. Высота волн в море ожидается 3-5 метров, затем 6-8 и более метров.