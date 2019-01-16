В связи с нестабильными погодными условиями в Баку скорость движения на автомагистралях - проспект Гейдара Алиева - Аэропорт - Бильгя и Зыхское шоссе - Аэропорт - по всем полосам снижена на 20 километров в час, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.

Водителей просят соблюдать скорость движения и следовать указаниям дорожных знаков.

В свою очередь пешеходы должны быть осторожны, не выходить на проезжую часть, входить и выходить из автобуса только на остановках, при переходе дороги пользоваться пешеходными переходами.