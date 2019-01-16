Отдел информации 10:33

Премьер-министр Армении Никола Пашинян допустил ошибку, которую обязательно заметят в Москве. И это только первые итоги работы Национального собрания Армении, на которые обратили внимание ереванские аналитики. Своими назначениями глав постоянных парламентских комиссий (а окончательное решение принимал именно Никол Пашинян) он показал, какие все-таки приоритеты у новой армянской власти.

Комиссию по вопросам региональной и евразийской интеграции возглавит представитель партии «Процветающая Армения». А вот другую постоянную комиссию, уже по вопросам европейской интеграции, возглавит бывший пресс-секретарь Никола Пашиняна Арман Егоян. Как отмечает по этому поводу канал «Баграмян 26», это очень тонкий дипломатический аспект и по факту он показывает, что важнее для Пашиняна – европейская интеграция или евразийская? Согласно принятым решениям по комиссиям в парламенте, европейская интеграция для Пашиняна важнее евразийской. «В Москве пристально следят за событиями в Армении, и такая «тонкая дипломатическая ошибка» Пашиняна не может остаться незамеченной», отмечается в материале. Впрочем, вряд ли в Москве и в целом в ЕАЭС ожидали иного. И потому поздравления, наконец-таки направленные в адрес Никола Пашиняна, не означают изменений в отношении к армянскому лидеру. Это подтверждает и материал ереванской газеты «Жаманак». «В отличие от парламентских выборов, после назначения на пост премьер-министра Никол Пашинян был удостоен поздравлений евразийских лидеров. Не только Путин сразу же поздравил, но также Лукашенко и Назарбаев. Говорит ли это об изменении отношения к Армении? Конечно, нет. Просто в данном случае отсутствие поздравлений уже говорило бы о конфликтной ситуации, ответственность за которую легла бы на страны ЕАЭС. В этом смысле своими поздравлениями, адресованными Николу Пашиняну, эти лидеры ЕАЭС, безусловно, пытаются создать для себя «люфт» ответственности для сложных дискуссий в ситуациях относительно евразийских вопросов и ситуации в ОДКБ», - указывает издание.