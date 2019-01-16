Пашинян окончательно определился: Европа важнее России Обзор haqqin.az
Премьер-министр Армении Никола Пашинян допустил ошибку, которую обязательно заметят в Москве. И это только первые итоги работы Национального собрания Армении, на которые обратили внимание ереванские аналитики.
Своими назначениями глав постоянных парламентских комиссий (а окончательное решение принимал именно Никол Пашинян) он показал, какие все-таки приоритеты у новой армянской власти.
Комиссию по вопросам региональной и евразийской интеграции возглавит представитель партии «Процветающая Армения». А вот другую постоянную комиссию, уже по вопросам европейской интеграции, возглавит бывший пресс-секретарь Никола Пашиняна Арман Егоян.
Как отмечает по этому поводу канал «Баграмян 26», это очень тонкий дипломатический аспект и по факту он показывает, что важнее для Пашиняна – европейская интеграция или евразийская? Согласно принятым решениям по комиссиям в парламенте, европейская интеграция для Пашиняна важнее евразийской.
«В Москве пристально следят за событиями в Армении, и такая «тонкая дипломатическая ошибка» Пашиняна не может остаться незамеченной», отмечается в материале.
Впрочем, вряд ли в Москве и в целом в ЕАЭС ожидали иного. И потому поздравления, наконец-таки направленные в адрес Никола Пашиняна, не означают изменений в отношении к армянскому лидеру. Это подтверждает и материал ереванской газеты «Жаманак».
«В отличие от парламентских выборов, после назначения на пост премьер-министра Никол Пашинян был удостоен поздравлений евразийских лидеров. Не только Путин сразу же поздравил, но также Лукашенко и Назарбаев. Говорит ли это об изменении отношения к Армении? Конечно, нет.
Просто в данном случае отсутствие поздравлений уже говорило бы о конфликтной ситуации, ответственность за которую легла бы на страны ЕАЭС. В этом смысле своими поздравлениями, адресованными Николу Пашиняну, эти лидеры ЕАЭС, безусловно, пытаются создать для себя «люфт» ответственности для сложных дискуссий в ситуациях относительно евразийских вопросов и ситуации в ОДКБ», - указывает издание.
Между тем сторонники Никола Пашиняна, почувствовавшие свою силу в парламенте, который они полностью контролируют, стали заявлять о том, что отношения Армении с ЕАЭС носили скорее имитационный характер. Об этом, к примеру, сказал депутат фракции правящего блока «Мой шаг» Ованес Игитян.
По его словам, Армения сейчас значительно продвинулась вперед (к Евросоюзу – ред.), поскольку народ на сегодняшний день стал более требовательным. «Мне кажется, у нас не возникнет проблем с ЕС. Что касается нашего членства в ЕАЭС, то Армения впервые попыталась высказаться о своих интересах, что было довольно необычно для сидящих там людей. Если мы являемся членами ЕАЭС, то хотим видеть свободное перемещение, и это некоторым странам не нравится», - отметил Игитян.
В свою очередь помощник президента Армении в 1991-1992 гг., бывший замминистра иностранных дел и первый посол Армении в США, с 2009 года профессор Школы права и дипломатии имени Флетчера при университете Тафтса Рубен Шугарян в беседе с изданием «Терт» сказал, что хотел бы видеть в 2019 году, что постреволюционные процессы превращаются в государственное строительство, создание новой политической системы внутри страны. А во внешней политике Рубен Шугарян хотел бы углубления отношений «с другими полюсами», которые имеют большое значение для Армении. И указал на важность поездок армянских чиновников и в США, и в Иран.
В свою очередь Вардан Арутюнян, армянский правозащитник, еще в декабре прошлого года заявил, что Армении не место в Евразийском союзе. Мол, нечего Еревану оставаться в одной компании с Лукашенко, Назарбаевым и Путиным.
«Мы чужие в Евразийском экономическом союзе. Мы не должны были там быть и не должны там находиться. Наше место - в европейских структурах. Здесь я не вижу альтернатив», - написал Вардан Арутюнян.
Ну что же, новый состав армянского парламента, да и назначение глав постоянных парламентских комиссий четко показывают, что надежды Арутюняна, Шугаряна, Игитяна и других сбываются. Никол Пашинян обозначил вектор, по которому будет двигаться его Армения.