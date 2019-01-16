Отслужившим в армии россиянам запретят пользоваться соцсетями

В России некоторым категориям уволенных в запас солдат-срочников могут запретить пользоваться соцсетями, пишет газета «Известия».

Согласно информации, запрет коснется тех, кто проходил службу в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим гостайну. Срок действия запрета составит пять лет.

Соответствующие поправки подготовлены российским минобороны и внесены в проект поправок к федеральному закону «О статусе военнослужащих».

Предполагается, что это позволит защитить государственную тайну, однако издание отмечает неспособность контролировать запрет — создание анонимных или фейковых страниц практически не удастся отследить.