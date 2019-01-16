Именно так случилось с жильцами целого квартала по улице Топчубашева в Насиминском районе. Более года назад компания Malibu пообещала очень быстро на месте старых, дворового типа домов возвести многоэтажки, где все получат более просторные, повышенного комфорта квартиры. Люди согласились, перебрались кто к родственникам, кто на арендованную жилплощадь, но по прошествии года их прежние обиталища так никто и не тронул.

Оказывается, виновником мытарств граждан, которым предложили пожить в арендованных квартирах пока их жилище снесут, построят на этом месте новое и переселят всех туда, может стать не только компания-застройщик. Скитаться по съемным углам не год-два, а гораздо больше могут заставить и соседи, с которыми мирно и дружно прожили бок о бок много лет. Особенно если у этих соседей достаточно высокий социальный статус, солидные покровители, а главное – административный ресурс.

На уговоры бывших соседей Сария ханум, по прихоти которой 372 семьи более года вынуждены жить в стесненных условиях, тоже не поддается. Может, и решили тогда люди, что узнав о самоуправстве судьи из прессы, кто-нибудь из руководящих органов ее образумит, и пришли в haqqin.az . От имени всех соседей со стороны парадоксальную, а для переселенцев по-настоящему бедственную ситуацию описал ветеран карабах ской войны Имран Темиразов.

Коллективные и индивидуальные походы в администрацию Malibu дело с мертвой точки не сдвинули. Там только руками разводят – никак не желает выезжать некая Сария Сеидова, непомерные претензии предъявляет, а ее дом № 90 как раз посреди квартала. Не можем начать строительство, пока она не выселится. А эта Сеидова не кто-нибудь, а судья. Был бы, мол, кто попроще, пенсионер, скажем, инженер или даже журналист, мы бы справились, но с представителем правосудия иметь дело – себе дороже.

«Запугивая строителей своим служебным положением, судья Апелляционного суда Сеидова отказывается выезжать из своего дома, требуя, чтобы компания Malibu выплатила за ее большую квартиру ни много ни мало полтора миллиона манатов. В компании утверждают, что не в состоянии заплатить ей такую сумму, и задерживают строительство. Вот мы и скитаемся уже 14 месяцев в квартирантах. Между прочим, когда фирма оценивала наше жилье в 1500 манатов за квадратный метр, Сария ханум молчала, а когда дело дошло до ее дома, она просит аж 7 тысяч за каждый свой метр. Если ей действительно дадут такие деньги, то и мы потребуем пересмотреть наши договора. Почему ей можно, а нам нельзя? На наши увещевания, что из-за нее мы так долго мучаемся, Сеидова заявляет, что она - судья, за ней стоят большие люди, и потому нечего всяким лезть в ее дела. При этом она фигурирует громкими именами своих покровителей…» - возмущаются ветеран Карабаха и его соседи.

Ситуацию подтвердил и директор компании-застройщика Malibu Фарид Халили.

«Ничего поделать не можем, - утверждает он, - нашей вины в задержке строительства нет. Никак не можем договориться с этой Сеидовой, она с нас за свой дом в 219 кв.метров требует 1,5 млн манатов. Мы предложили половину этой суммы – но она ни в какую. Вот как, скажите, нам выполнить свои обещания перед уже переселившимися гражданами, если она не выезжает?! Сейчас мы разбираемся с судьей Сеидовой в суде, и до его решения ничего конкретного сказать не можем».

Напомним, что правительство Азербайджана некоторое время назад разработало новые правила компенсации за снесенное жилье, чтобы предотвратить публичный протест недовольных. Отныне сумма компенсации будет устанавливаться по каждому конкретному случаю, т.е. отменяется стандартная сумма в 1500 манатов за квадратный метр, а для владельцев сносимой недвижимости предусматриваются некоторые льготы. Однако в документе предусматривается, что «если число лиц, от которых требуется покинуть изымаемую землю и переселиться на расстояние 100 метров от этой земли, превышает 200 человек, изымающий орган обязан составить план переселения, а в других случаях - инструкцию. При определении числа лиц, от которых требуется покинуть землю, изымающий орган должен принять во внимание число всех лиц, от которых требуется покинуть изымаемую землю, независимо от срока и этапов выполнения проекта».

То есть число лиц, не согласных с условиями застройщика и не желающих переселяться, должно быть не менее 200 человек. Но ведь Сеидова - судья, и она, видимо, абсолютно уверена, что для судей в нашей стране закон не писан.