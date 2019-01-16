Expressbank о новом уровне обслуживания

Быть надежным и качественным партнером очень важно, но в то же время сложно. Так же сложно, как найти верного и настоящего друга. Стремясь стать надежным партнером для своих клиентов, сотрудники банка с удовольствием и старанием обслуживают их в филиалах Expressbank, расположенных в Баку, Сумгаите, Гяндже, Мингячевире, Барде, Гусаре, Хачмазе и Ширване.

Чтобы ваши дела шли легко, Expressbank поднял уровень обслуживания на новую ступень.

Опираясь на свой 30-летний опыт банковской деятельности, заслуженное доверие клиентов и высокий уровень обслуживания, банк поставил перед собой цель стать близким консультантом и партнером для каждого клиента!

Expressbank отождествил своё отношение к интересам и потребностям клиентов в имиджевом ролике, с которым наши читатели могут ознакомиться перейдя по следующей ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=5lqryNYXDV4

Подробнее об услугах банка можно узнать на сайте www.expressbank.az, а также на страницах в соцсетях:

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