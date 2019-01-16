Эйнулла Фатуллаев 11:00

Тысячи граждан, воспользовавшись своим святым и неприкосновенным правом на свободу собраний, вышли на акцию протеста. Толпа, заблокировав автомагистраль на проспекте Нефтчиляр, остановила движение на одном из центральных проспектов Баку. Полиция и внутренние войска призвали манифестантов освободить центральную дорогу, ведущую к Администрации президента, разойтись и подчиниться закону. Манифестанты отказались. Полиция жестоко разогнала акцию, прежде чем протестующие решили двинуться в сторону Площади Азадлыг. На следующий день министр внутренних дел Азербайджана Рамиль Усубов подвел итоги незаконной акции протестующей оппозиции: около 10 тысяч человек приняли в ней участие, по всей стране арестовано свыше двухсот человек.

Отступление А теперь представьте реакцию мирового сообщества на события в Азербайджане?! Европарламент заявит о проведении внеочередного заседания, посвященного принятию специальной резолюции по кровавому подавлению протеста народных масс в Баку. Генсек Совета Европы выступит со специальным обращением к мировой общественности. Amnesty International мгновенно, без проведения специального исследования, объявит задержанных узниками совести. А «Репортеры без границ» со штаб-квартирой в Париже обязательно подчеркнут нарушение прав журналистов, освещавших акцию. Аккредитованные в Баку послы стран Евросоюза и США потребуют встречи с президентом. А ведущие мировые СМИ выйдут в свет с кричащими заголовками: «Деспотичная власть» («Вашингтон пост»), «Диктатура потопила народ в крови» («Гардиан»), «Мир должен остановить власти Азербайджана» (Le Monde)… Кто-то сомневается в вышеприведенной реакции демократического сообщества?! От мифа к реальности А теперь давайте развеем жуткие иллюзии и посмотрим правде в глаза. На улицы Парижа вышли 300 тысяч протестующих, в результате столкновений с полицией один человек погиб, две тысячи активистов арестованы. Тысячи граждан вышли на улицы Парижа, а не Баку. И заблокировали протестующие, недовольные повышением цен на топливо, не проспект Нефтчиляр, а проспект Шарля де Голля. И хотели они прорваться не на Площадь Свободы, а на Площадь Согласия. И выступал с отчетом о проведенной спецоперации против своих граждан не Рамиль Усубов, а Кристоф Кастанер. И требовали протестующие отставки не президента Ильхама Алиева, а президента Эммануэля Макрона.

Чем же ответил мир на кровопролитие в Париже? Демократический мир воспринял кровопролитие в Париже молча, без протестов, сентенций и нравоучений. Как само собой разумеющееся. Демократическая общественность с пониманием отнеслась к разгону незаконной акции протеста, поддержав решимость французских властей, ущемивших пораженных в правах граждан, которые всего лишь воспользовались конституционным правом на свободное волеизъявление. Европарламент, ПАСЕ, "Международная амнистия", "Репортеры без границ" и прочая либеральная мишура отнеслись к жестокому подавлению народного возмущения так же, как и во время бесчеловечного глушения критических голосов во Франкфурте, Фергюсоне, Афинах… А французские власти начали охоту на ведьм и стали искать внешнего врага, организатора дестабилизации ситуации. И, конечно же, нашли. Так это же Россия! Как хорошо, что в мире есть Россия, на которую можно списать все преступления против демократии и общечеловеческих ценностей. Если бы в России во власти все еще оставался Ельцин, то правительство Франции непременно нашло бы другого внешнего врага. А почему бы не Иран? Или ИГИЛ?! И даже Китай с Пакистаном? Логика современной европейской демократии весьма банальна и столь же примитивна, но довольно прямолинейна и проста: «нам все можно, а вам нельзя!». У нас протестующие – это пятая колонна и проплаченные путинским режимом наймиты, а у вас – самоотверженные, героические борцы с абсолютизмом, творцы новой истории.

То ли ещё будет 19 января рожденные новой социальной революцией «желтые жилеты» готовят еще одну акцию протеста. Французские власти априори объявили готовящееся выступление десятков тысяч своих граждан – незаконной акцией, призванной расшатать системную стабильность в стране. Центральные французские СМИ словно под диктовку шельмуют зародившееся новое народное движение.

А вот 19 января в Азербайджане власти разрешили внесистемной оппозиции провести акцию протеста в защиту осужденного блогера Мехмана Гусейнова. Более того, власти посоветовали оппозиционерам собрать своих сторонников на необъятном стадионе "Мехсул". Каждый раз оппозиция заявляет, что на этом стадионе собираются десятки тысяч протестующих. Но на фоторепортажах отчетливо видно, что оппозиции удается забить своими сторонниками лишь маленький пятачок перед трибуной. Либо стадион необъятный, либо у оппозиции слишком мало сторонников. И с этого стадиона до азербайджанских Елисейских полей всего 15 минут ходьбы. А что если оппозиция помчится на бакинские Елисейские поля?! Но рассудительная и трезвая власть уверена в себе. Теперь я хочу вопросить - почему западный мир относит Азербайджан к деспотичным странам и ставит это государство в один ряд с Эритреей и Ираном, а Франция считается одной из самых либеральных и демократических стран в мире?! Кто может объяснить и разрешить эту логическую дилемму?!