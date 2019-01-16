В Москве таксист-армянин расстрелял пассажиров

Согласно информации, молодая пара ночью подошла к стоянке такси, чтобы проехать пару кварталов до дома. Пассажиры договорились о цене с таксистом, однако после он передумал и попросил больше ранее оговоренной суммы. В результате между ними произошла словесная перепалка, затем таксист сел в машину и уехал. Проехав метров двадцать, мужчина решил вернуться к пассажирам.

«Выйдя из машины, водитель достал травматический пистолет и открыл стрельбу в сторону парня с девушкой. Те кинулись бежать, пытаясь спрятаться. Повезло, что таксист ни в кого не попал. Через несколько секунд он вернулся в машину и уехал», — пишет «Комсомольская правда».

Полиция Москвы задержала таксиста. Им оказался 48-летний уроженец Армении. На травматический пистолет у водителя было разрешение. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».