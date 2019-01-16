Посольство об убитом в США Эльчине Халилове

Тело гражданина Азербайджана Эльчина Халилова, убитого в американском городе Шарлотт (штат Северная Каролина), вскоре будет доставлено на родину, говорится в сообщении Посольства Азербайджана в США.

Согласно информации, в связи с инцидентом департамент полиции Шарлотт-Мекленбург возбудил уголовное дело, проводятся следственные действия.

В посольстве также отметили, что произошедшее находится под контролем, информация о ходе следствия будет сообщена позднее.

30-летний Эльчин Халилов был убит 14 января в результате вооруженного нападения неизвестных лиц на магазин по продаже и ремонту телефонов, где он работал.