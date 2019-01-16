Даля Грибаускайте: Азербайджан является важным партнером Европы

Азербайджан - важный партнер Европы, а новое соглашение с ЕС, переговоры по которому сейчас продолжаются, будет способствовать дальнейшему расширению взаимного диалога. Об этом сказала президент Литвы Даля Грибаускайте во время принятия верительных грамот новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в этой стране Тамерлана Гараева, сообщает сайт главы литовского государства.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены литовско-азербайджанская повестка дня, вопросы экономического сотрудничества, студенческого обмена, а также перспективы развития более тесных отношений между Азербайджаном и Евросоюзом.

Даля Грибаускайте подчеркнула, что Литва готова к развитию более тесных экономических отношений с Азербайджаном – большие возможности для укрепления связей существуют в области торговли, информационных технологий, туризма, пищевой промышленности, транспорта, логистики и во многих других сферах.