В последние две недели в Грузии резко увеличилось число заболевших корью, сказал руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, пишет Интерфакс.

"В течение последних двух недель у нас серьезная динамика заболеваний корью. В ближайшие дни правительство примет решение о радикальных мерах по борьбе с этой болезнью. Мы должны осознать, что в стране есть вспышка заболевания корью, и население должно обратиться за бесплатными прививками", - заявил Гамкрелидзе журналистам.

Как сообщают грузинские СМИ, с начала января в стране зарегистрировано 312 случаев заболевания корью, в основном детей и граждан до 40 лет.

Отметим, что в Грузии от вируса так называемого свиного гриппа (H1N1 - подтип вируса гриппа А) уже скончались 17 человек. Среди погибших - десятимесячный ребенок, у которого также была диагностирована корь.