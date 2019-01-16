Демократы требуют допросить переводчиков Трампа о встрече с Путиным

Американские сенаторы-демократы Роберт Менендес и Джек Рид направили президенту США Дональду Трампу письмо с требованием предоставить Конгрессу возможность допросить переводчиков, присутствовавших на его встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Коммерсант со ссылкой на The Hill.

«В свете сохранения уровня секретности вокруг вашего взаимодействия с российским лидером мы настаиваем, чтобы переводчики этих взаимодействий, особенно человек, который переводил во время вашей встречи с президентом Путиным в Хельсинки, немедленно стали доступны для интервью с соответствующими комитетами в Конгрессе»,— говорится в письме сенаторов.

Отметим, что ранее The Washington Post сообщала, что Дональд Трамп скрыл от членов администрации детали переговоров с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге в 2017 году. Издание утверждает, что американский президент забрал записи переводчика, присутствовавшего на встрече, и потребовал об услышанном не распространяться. Конгресс уже запланировал слушания, чтобы обсудить связи президентов США и РФ.