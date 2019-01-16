Китай жалуется на двойные стандарты США

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что США опираются на двойные стандарты в сфере ядерных вооружений.

Она прокомментировала новую стратегию ПРО США, отметив, что в ней основное внимание уделяется сдерживанию России и Китая.

Требуя от других стран сократить исследования в области разработки вооружений, США продолжат развитие своего собственного оружия массового уничтожения, указала Чуньин.

Представитель Китая напомнила Вашингтону о важности сотрудничества со странами Совбеза ООН и содействия глобальному миру и стабильности.

Ранее сообщалось, что США в вопросе сдерживания РФ и КНР рассчитывают на свое ядерное оружие.