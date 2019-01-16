Синоптики о погоде на завтра
В пятницу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами осадки. Днем осадки прекратятся. Сильный северо-западный ветер во второй половине дня стихнет, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха в Баку и на Апшероне составит 0-2, днем 4-6 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм до 767 мм ртутного столба.
В районах Азербайджана в пятницу местами осадки, мокрый снег и снег, днем осадки прекратятся. Скорость западного ветра временами усилится.
Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 4-7 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-4 градуса тепла.
В горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.