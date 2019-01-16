В России запретили отравленную рыбу из Армении

Россельхознадзор выявил превышение мышьяка в рыбе, поставляемой в Россию с предприятия из Армении. В связи с этим ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятия, следует из материалов Россельхознадзора, передают российские СМИ.

«В связи с выявлением нарушений требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятия Республики Армения: ЧП „Аваг Казарян“ — выявление превышения мышьяка в рыбе», — говорится в указании Россельхознадзора.

Из документа следует, что повышенное содержание мышьяка в продукции было обнаружено в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор вводит ограничения на поставки продукции с бразильского предприятия.

Кроме того, Россельхознадзор отменяет ограничения в отношении трех предприятий.