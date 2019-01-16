Генерал Мохаммад Багери: «Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана»

Иран всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана и заинтересован в скорейшем мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Об этом в четверг сказал журналистам начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери, сообщает Trend.

Начальник Генштаба ВС Ирана отметил, что Иран хочет, чтобы были возвращены оккупированные территории Азербайджана, решена проблема беженцев и вынужденных переселенцев, чтобы они вернулись в свои родные дома.