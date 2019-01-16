Мэрия обратилась к жителям Баку из-за непогоды

Исполнительная власть города Баку сделало очередное предупреждение жителям Баку, а также водителям в связи с сильным ветром с осадками.

Как сказал Trend начальник отдела охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению Исполнительной власти Баку, дождь и мокрый снег смягчают почву вокруг корней деревьев, а сильный ветер еще больше повышает угрозу их падения.

«Поэтому просьба водителям не оставлять свои автомобили под деревьями. Граждане также не должны стоят под деревьями, надо проявлять предельную осторожность, проходя рядом с посадками», - добавил Мамедов.

Напомним, что Министерство экологии и природных ресурсов предупредило об особо опасном гидрометеорологическом явлении сегодня и завтра на территории страны.

Отметим, что, как и прогнозировал Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, на территории республики резко изменилась погода, до второй половины пятницы будет дуть сильный северо-западный ветер, максимальная скорость ветра будет достигать 28-33 метров в секунду, иногда 35-38 метров в секунду.