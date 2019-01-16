Теперь Лавров в поддержку Азербайджана

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в отношении Азербайджана пытаются действовать предвзято. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года.

«Азербайджан и Россия неплохо сотрудничали и в структурах СНГ, и ООН, и ОБСЕ, и в Совете Европы, где в отношении Азербайджана тоже достаточно предвзято пытаются действовать и пытаются тоже дискриминировать права азербайджанских парламентариев в ПАСЕ», - сказал Лавров.

Отметим, что по итогам слушаний, проведенных в мае 2018 года в Париже, Комитет ПАСЕ по процедурным правилам принял решение о санкциях в отношении четырех членов ПАСЕ, имена которых были упомянуты в ранее опубликованном отчете Независимого следственного органа по претензиям о коррупции в организации.

Согласно решению Комитета ПАСЕ по процедурным правилам, санкции применены в отношении Педро Аграмунта (Испания) - сроком на десять лет, Сезара Флорина Преды (Румыния), Самеда Сеидова (Азербайджан) и Хорди Ксуклы (Испания) - сроком на два года.

Вышеупомянутые лица останутся членами ПАСЕ и будут иметь право на выступления.