Рамиль Шейдаев: «Лучше бороться за выживание в России, чем играть в Лиге чемпионов за Азербайджан»

Футболист сборной Азербайджана и экс-игрок « Карабах а» уроженец Санкт-Петербурга Рамиль Шейдаев, ныне выступающий за самарские «Крылья Советов», заявил, что считает себя больше азербайджанцем, нежели русским, но играть за азербайджанские клубы больше не хочет.

«Папа в юности играл в Азербайджане в футбол, потом ушел в армию, после не играл, поэтому, конечно, нельзя сказать, что он был футболистом, - рассказывает Шейдаев о своей семье самарскому изданию «Волжская Коммуна». - А я, как все мальчишки, во дворе играл. Все, наверное, так начинали? А потом папа отдал в секцию. Сначала был в одной команде, не слишком сильной. Потом в девять лет прошел отбор в СДЮСШОР «Зенит» и играл там, пока не дорос до дублирующего состава».

В 20 лет Рамиль Шейдаев сменил спортивное гражданство, решив играть за сборную Азербайджана. Помимо этого, он покинул «Зенит» и перешел в турецкий «Трабзонспор».

«Сейчас, рассуждая об этом, могу сказать, что это было не самое лучшее мое решение, - считает нападающий. - Но тогда я был уверен. И о своем поступке не жалею - я получил опыт, в том числе жизненный. Мне было нелегко. Играл я там мало, потом пришлось уехать.

В Турции футбол - огромная часть жизни. В первую очередь это видно по болельщикам. Если взять топовые команды России и Турции, то они собирают примерно одинаковую аудиторию. А вот если посмотреть на середняков и аутсайдеров, то в России на них приходит тысяч по пять зрителей, а там - по 20. Там очень любят футбол. Болельщики поют, орут, файеры зажигают, а если случается поражение, то даже могут «подловить» после игры кого-нибудь. У меня таких ситуаций, к счастью, не было. Но ты чувствуешь этот ажиотаж, и когда столько народу приходит, играть очень приятно.

В «Трабзонспоре» я играл мало, ушел в аренду в словацкую «Жилину». Уровень чемпионата Словакии намного ниже, чем чемпионата Турции. Но при этом из Словакии, Чехии, Швеции очень много игроков уходят в Италию, Испанию, Англию. Это была моя основная цель.

В «Жилине» мне было интересно, я там играл, забивал. Мы вышли в Лигу чемпионов с первого места, но в третьем квалификационном раунде проиграли «Копенгагену». После той неудачи в команде произошли перемены, и мне пришлось уйти. Я хотел играть, а не сидеть на скамейке, поэтому снова пошел в аренду - в Азербайджан, в команду «Карабах», которая тоже играла в Лиге чемпионов. Хорошее было время!

Лига чемпионов - это мечта любого футболиста! Очень круто! Азербайджанская команда впервые играла в групповом этапе Лиги. Был ажиотаж. Когда команда оформила выход, люди вышли на улицы праздновать. Играли в Баку на Олимпийском стадионе - он всегда полный был, 65 тысяч. Очень хорошие соперники попались - «Челси», «Рома», будущий победитель Лиги Европы «Атлетико». Играть против них было здорово, хотелось себя проявить, и могу сказать, что у команды это неплохо получилось. Очень рад этому опыту».