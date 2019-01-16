Рамиль Шейдаев: «Лучше бороться за выживание в России, чем играть в Лиге чемпионов за Азербайджан»
Футболист сборной Азербайджана и экс-игрок «Карабаха» уроженец Санкт-Петербурга Рамиль Шейдаев, ныне выступающий за самарские «Крылья Советов», заявил, что считает себя больше азербайджанцем, нежели русским, но играть за азербайджанские клубы больше не хочет.
«Папа в юности играл в Азербайджане в футбол, потом ушел в армию, после не играл, поэтому, конечно, нельзя сказать, что он был футболистом, - рассказывает Шейдаев о своей семье самарскому изданию «Волжская Коммуна». - А я, как все мальчишки, во дворе играл. Все, наверное, так начинали? А потом папа отдал в секцию. Сначала был в одной команде, не слишком сильной. Потом в девять лет прошел отбор в СДЮСШОР «Зенит» и играл там, пока не дорос до дублирующего состава».
В 20 лет Рамиль Шейдаев сменил спортивное гражданство, решив играть за сборную Азербайджана. Помимо этого, он покинул «Зенит» и перешел в турецкий «Трабзонспор».
«Сейчас, рассуждая об этом, могу сказать, что это было не самое лучшее мое решение, - считает нападающий. - Но тогда я был уверен. И о своем поступке не жалею - я получил опыт, в том числе жизненный. Мне было нелегко. Играл я там мало, потом пришлось уехать.
В Турции футбол - огромная часть жизни. В первую очередь это видно по болельщикам. Если взять топовые команды России и Турции, то они собирают примерно одинаковую аудиторию. А вот если посмотреть на середняков и аутсайдеров, то в России на них приходит тысяч по пять зрителей, а там - по 20. Там очень любят футбол. Болельщики поют, орут, файеры зажигают, а если случается поражение, то даже могут «подловить» после игры кого-нибудь. У меня таких ситуаций, к счастью, не было. Но ты чувствуешь этот ажиотаж, и когда столько народу приходит, играть очень приятно.
В «Трабзонспоре» я играл мало, ушел в аренду в словацкую «Жилину». Уровень чемпионата Словакии намного ниже, чем чемпионата Турции. Но при этом из Словакии, Чехии, Швеции очень много игроков уходят в Италию, Испанию, Англию. Это была моя основная цель.
В «Жилине» мне было интересно, я там играл, забивал. Мы вышли в Лигу чемпионов с первого места, но в третьем квалификационном раунде проиграли «Копенгагену». После той неудачи в команде произошли перемены, и мне пришлось уйти. Я хотел играть, а не сидеть на скамейке, поэтому снова пошел в аренду - в Азербайджан, в команду «Карабах», которая тоже играла в Лиге чемпионов. Хорошее было время!
Лига чемпионов - это мечта любого футболиста! Очень круто! Азербайджанская команда впервые играла в групповом этапе Лиги. Был ажиотаж. Когда команда оформила выход, люди вышли на улицы праздновать. Играли в Баку на Олимпийском стадионе - он всегда полный был, 65 тысяч. Очень хорошие соперники попались - «Челси», «Рома», будущий победитель Лиги Европы «Атлетико». Играть против них было здорово, хотелось себя проявить, и могу сказать, что у команды это неплохо получилось. Очень рад этому опыту».
Отвечая на вопрос, что для футболиста лучше: играть в чемпионате Азербайджана и в Лиге чемпионов или выступать за клуб, борющийся за выживание, но в чемпионате России, Шейдаев сказал:
«В России. В Азербайджане пока не тот уровень футбола. А играть ради шести матчей в сезоне (имеет в виду выступление на групповой стадии еврокубков – Ред.) - это неправильно. Нет роста».
Говоря о своем переходе из «Карабаха» в «Крылья Советов», Рамиль заявил, что принимал решение не сомневаясь.
"Я всю жизнь прожил в России и знал команду «Крылья Советов». Так что, когда поступило предложение, я даже не задумывался. Хотел вернуться в Россию и вернулся. Понимал, что команда только что вышла из ФНЛ, но, честно говоря, не думал, что она будет идти в нижней части таблицы. Мы не должны быть внизу! В последних турах все видели, что даже хорошая игра нам, к сожалению, не всегда помогает. Нужно еще прибавлять. Во второй половине сезона мы точно поднимемся. Потому что нельзя играть так, как мы, и проигрывать. Мне очень нравится наша игра, думаю, мы скоро начнем побеждать».
Рассуждая о сборной Азербайджана, Шейдаев приводит в пример Исландию.
«Футбол в Азербайджане еще развивать и развивать. Прогресс есть, но его надо направить в правильное русло. Все знают, что начинать надо с детства. Не получится так: не было детского футбола, а потом раз – и большие игроки выросли. Надо развивать всю структуру. Думаю, скоро в Азербайджане будут расти сильные футболисты. Да и наша нынешняя сборная может выступать лучше, главное - верить в себя. Ведь в других командах играют такие же люди. Пример для всех - сборная Исландии. Она показала всему миру, что из не самых сильных игроков можно сделать команду, которая будет конкурировать с лучшими сборными, выходить на чемпионаты мира и Европы.
В отборе на Евро-2020 у нас в группе Хорватия, Уэльс, Венгрия, Словакия. Очень хочется помериться силами с Уэльсом и с Хорватией. Это классные сборные. Интересно посмотреть, на что мы способны на фоне таких команд.
В последних матчах я не попадал в состав? В любой команде есть конкуренция, это нормально. Надо не расстраиваться, а продолжать работать, ведь в любой момент все может измениться. Многое будет зависеть от того, как я буду играть в клубе. Ведь тренерам сборной нужны готовые игроки, которые в настоящий момент находятся в тонусе.
Я принял гражданство Азербайджана, хотя понимал, что после этого буду считаться иностранцем в чемпионате России. Но бороться за место в составе команды Премьер-лиги придется в любой ситуации, неважно - легионер ты или нет. Это как естественный отбор - выживает сильнейший.
Кем себя чувствую в душе - русским или азербайджанцем? Азербайджанцем, как мои отец и дедушка. Вообще-то, наполовину я русский, но судят по папе. Я - российский азербайджанец. Всегда так считал, даже когда еще не собирался играть за сборную Азербайджана. Язык знаю, но не в совершенстве».