Азеришыг: «Перебоев в подаче электроэнергии нет»

На территории Азербайджана не наблюдались серьезные проблемы в подаче электроэнергии в связи с чрезвычайно опасной гидрометеорологической ситуацией. Об этом сказал журналистам глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

Глава пресс-службы ОАО отметил, что сотрудники "Азеришыг" для обеспечения безопасности населения заранее приняли необходимые меры.

"В столице и во всех районах страны сотрудники "Азеришыг" работают в усиленном режиме. На территориях с возможной угрозой аварии сотрудники приняли предупредительные меры. В целях безопасности на некоторых территориях в течение 10-15 минут были вынужденные задержки в подаче электроэнергии. Однако в целом от граждан не поступало каких-либо жалоб", - добавил Мустафаев.