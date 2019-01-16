«Наступивший год станет глубоко депрессивным для союзников России по ОДКБ и ЕАЭС. У Москвы все меньше денег для поддержки такого значимого союзника, как Беларусь, что уж говорить о помощи экономически сильно зависимым Армении и Кыргызстану», - утверждает российских политолог Дмитрий Орешкин.

Тем временем тему поглощения Россией в Минске обсуждают на самом высоком уровне. Президент Лукашенко раз за разом повторяет, что существует угроза независимости Беларуси. При этом он тщетно пытается сохранить статус-кво и экономические преференции в отношениях с РФ. В частности, сохранить возможности реэкспорта российских энергоносителей, который приносил Минску 2-5 млрд долларов в год.

Однако, полагает он, проблема в том, как это осуществить, чтобы присоединение Беларуси не выглядело оккупацией, а походило на объединение двух славянских народов, которое будет с радостью воспринято российским электоратом.

«Эта ситуация создает Беларуси не только экономические, но и значительные политические риски. Дело в том, что пик популярности кремлевского руководства приходится на три события: восстановление контроля над Чечней, война с Грузией в 2008 году и присоединение Крыма. Все три фактора способствовали расширению территории или зоны влияния страны, причем с использованием военной силы. В Кремле не прочь вновь использовать столь популярный маневр на фоне экономического кризиса в стране. Однако существует только один более-менее реальный вариант реализации этого сценария - присоединение Беларуси. Это, с одной стороны, создает возможности продвижения на Запад, а с другой - списать экономические проблемы на затраты по интеграции новых территорий и другие геополитические факторы, что Москва не раз делала в недавнем прошлом», - делает вывод эксперт.

«Теперь такой возможности, - уверен Д.Орешкин, - не будет. Лукашенко предупредил население, что в ближайшие два года независимость страны будут очень сильно «пробовать на зуб». Призвав население быть готовым отразить угрозы, он снял ограничения на количество американских дипломатов в стране. Белорусский лидер хочет быстро нормализовать отношения с Западом. А в РФ Путин и Лавров о присоединении Беларуси ничего не говорят. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сделал довольно жесткое заявление о том, что Россия совершает бюджетно-налоговый маневр, потому что не может больше финансово поддерживать Минск, тем более что Беларусь в ответ не проявляет политической лояльности», - отмечает эксперт.

По мнению политолога, Лукашенко понимает, что на фоне санкций, неэффективной российской экономики и ряда других условий денег от России он не получит. А потому белорусский президент уже готовит население к трудностям и неожиданным сценариям, так как на кону престиж белорусской государственности. Все это говорит о том, что в данных условиях Москва не пойдет на присоединение Беларуси.

«Решение о войне с Грузией и присоединение Крыма было для всех неожиданным. В случае с Южной Осетией Путин вообще уехал на Олимпиаду, и все считали, что Россия не вмешается. То есть во всех случаях был элемент неожиданности. А в истории с присоединением Беларуси в Минске, в Евросоюзе, ведущие СМИ мира говорят, обсуждают и, самое главное, ожидают. Поэтому нет фактора неожиданности, и вряд ли в ближайшее время в Кремле решатся на такой шаг», - подчеркивает Д.Орешкин.

В то же время, считает он, поглощение Беларуси в какой-то мере могло бы нивелировать неминуемую передачу двух Курильских островов Японии. Потеря Украины была в какой-то мере компенсирована Москвой присоединением Крыма, а с двумя Курильскими островами придется расстаться просто так - если и не самому Владимиру Путину, то его преемнику надо будет принять такое решение.

«Дело в том, что огромная территория Восточной Сибири и Дальнего Востока приходит в запустение. К примеру, в сентября 2018 года Путин признал, что только за год население Приморского края сократилось на 17 тысяч человек. В той или иной степени это происходит и в Хабаровском крае, на Чукотке, Камчатке и т.д. Люди уезжают, низкая рождаемость, приходят в упадок города и села, гибнут экономика, инфраструктура гигантского региона. Для Москвы эти территории носят геостратегическое значение, так как это выход к Тихому океану, а там США, Китай и др. РФ не может потерять эти регионы и намерен их контролировать. А для того, чтобы контролировать, нужны деньги, а их не хватает на пенсии, на Крым, на поддержание экономики страны. Чтобы спасти Восточную Сибирь и Дальний Восток, нужны сотни миллиардов долларов инвестиций. А у России таких денег нет и в ближайшее время не будет. Но если не вложиться в эти регионы, то они будут постепенно уходить от административного и прочего контроля Москвы. Брать деньги у Китая опасно - у Пекина свои планы на эти земли. Отношения с США и ЕС не позволяют обратиться за деньгами. Остается богатая Япония, которая уже 30 лет предлагает вложить инвестиции в Дальний Восток. Но для этого надо вернуть Курильские острова. Да, будет торг. Возможно, Токио предложит политический компромисс – признать российским Крым взамен на передачу Курильских островов. Но никаких других вариантов спасти Восточную Сибирь и Дальний Восток у Москвы нет», - объясняет эксперт.

Сейчас, по словам Д.Орешкина, Кремль проводит эксперимент: запустив информацию о передаче островов, Москва изучает реакцию общественности, позицию правительства Японии – мол, сколько Токио может выложить денег и др. Кроме ярых ура-патриотов, бьющих себя в грудь с криком «Ни пяди земли!», большинство населения довольно сдержанно восприняло такую возможность. Понятно, что для России от вопроса передачи островов Японии зависит - будет ли Дальний Восток российским или же постепенно Кремль потеряет эти регионы.