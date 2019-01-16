Минздрав: "Пострадавших из-за непогоды нет"

До настоящего времени в Азербайджане нет пострадавших и обратившихся в больницы в связи с сильным ветром, сообщает пресс-служба Минздрава.

В министерстве напомнили, что в связи с резким изменением погоды медицинские учреждения перешли на усиленный режим работы и все медучреждения приведены в готовность.

«Вчера министр здравоохранения Огтай Ширалиев лично встретился с главврачами крупных медицинских учреждений, дал поручения о переходе на усиленный режим работы в связи с предупреждением Министерства экологии и природных ресурсов о резком изменении погодных условий. Также были отправлены телефонограммы руководителям других медучреждений».