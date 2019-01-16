Свиной грипп косит жителей Йемена

По меньшей мере 79 человек погибли, 372 заболели свиным гриппом в Йемене с конца прошлого года, сообщает йеменское агентство САБА со ссылкой на заявление официального представителя министерства здравоохранения хуситов.

"Семьдесят девять человек, зараженных вирусом гриппа H1N1 или "свиным гриппом", скончались с момента его появления три месяца назад в 81-м округе по всему Йемену", - заявил представитель минздрава хуситов аль-Хадири.

По данным агентства, министерство также заявило о 372 заразившихся вирусом.

Ранее координатор ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сообщил, что гуманитарная ситуация в Йемене, самой голодающей стране в мире, ухудшается, число людей, нуждающихся в помощи, достигло 20 миллионов человек, что составляет 70% населения страны. Он отметил, что ситуация затрагивает жителей 330 районов страны. По словам координатора, в настоящее время в помощи Йемену участвуют 152 государства.