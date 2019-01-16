Асад посетовал на церковный раскол

Президент Сирии Башар Асад рассказал о разделении христиан в Сирии и Ливане. Его слова журналистам передал депутат Госдумы Дмитрий Саблин после общения с сирийским лидером, сообщает ТАСС.

По словам Асада, процесс разделения христиан Антиохийской православной церкви схож с церковным расколом на Украине. «Попытки разделить верующих — это одна из самых серьезных проблем не только у вас, но и у нас», — сказал он.

Саблин уточнил, что речь идет о предоставлении независимости ливанской митрополии. Он также отметил беспокойство главы сирийского государства о том, что этот процесс может продолжиться.