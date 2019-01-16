Власти итальянского города распродают дома за один евро

Город расположен на вершине холма, и с него открывается вид на средиземноморский остров и прилегающие пляжи.

В итальянском городе Самбука-ди-Сицилия, расположенном на острове Сицилия, власти выставили на продажу пустующие дома за €1 в целях восстановления коммуны, сообщает CNN.

Тем не менее в этом заманчивом предложении есть уловка. Новые владельцы домов должны в течение трех лет отреставрировать их, ремонт же обойдется примерно в €15 тыс. Кроме того, покупателям будет необходимо внести залог €5 тыс., который вернут по завершении ремонтных работ.

«Самбука известна как город великолепия. Этот клочок плодородной земли прозвали раем на Земле. Мы расположены внутри природного заповедника, наполненного историей. Нас окружают великолепные пляжи, леса и горы. Здесь мирно и тихо», — рассказал о своем городе мэр Качиоппо.

Город находится между Палермо, Агридженто и Трапани. История Самбуки отсчитывается со времен арабского владычества, когда был построен замок Дзабуг.