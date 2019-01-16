Facebook удалила страницы Sputnik

В пресс-службе Sputnik прокомментировали блокировку соцсетью Facebook более 500 аккаунтов, связанных с Россией, включая страницы агентства.

В сообщении отмечается, что было заблокировано в том числе семь страниц редакций в странах ближнего зарубежья. Такое решение названо "однозначно политическим", "фактической цензурой".

"Редакции Sputnik занимаются новостями — и делают это хорошо. И если блокировка это единственная реакция Facebook на качественную работу СМИ, то вопросов у нас нет — тут все очевидно. ", — заявили в пресс-службе.