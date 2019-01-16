Задержан бывший помощник Макрона

Бывший помощник президента Эмманюэля Макрона Александр Беналля задержан сегодня по подозрению в незаконном использовании дипломатического паспорта. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на прокуратуру Парижа.

В июле прошлого года администрация президента Франции отстранила от выполнения служебных обязанностей, а затем, в августе, уволила Беналля в связи с обвинениями в избиении участников манифестаций 1 мая в Париже. В связи с увольнением Беналля лишился права на обладание дипломатическим паспортом, однако, как было установлено, он продолжал использовать его во время зарубежных поездок.