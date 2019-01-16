16 января прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении, и обе стороны заявили о конструктивных переговорах. Объявлено, что очередная встреча пройдет в феврале. И в этот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил на своей пресс-конференции, что прозвучавшие, в том числе из Баку, заявления о готовности искать развязку конфликта заслуживают всяческой поддержки. «Надеемся, что и армянские друзья ответят взаимностью».

«Эта министерская встреча слегка отличается от серии встреч на этом уровне на протяжении последних десятилетий, так как все-таки присутствует некоторая формальная новизна с армянской стороны, позицию которой формирует «новый Ереван». Однако в целом, по существу, никаких изменений нет, так как позиция нового руководства Армении по Карабаху с самого начала была более жесткой по сравнению с формальным сидением Сержа Саргсяна и его министра иностранных дел за переговорным столом. Поэтому Азербайджану вряд ли можно рассчитывать на какие-то позитивные изменения в этом процессе и уж тем более на передачу земель», - заявил эксперт.

«Слова Сергея Лаврова о поддержке таких встреч, направленных на «готовность искать развязку конфликта», также вряд ли можно считать сенсационными. Собственно, глава российского МИД лишь повторил то, что говорит по этому поводу постоянно. Однако в подтексте этих слов слышится некоторая настороженность в отношении армянской позиции по дальнейшему оперированию карабахской проблемой. Россия все-таки не до конца понимает, что Никол Пашинян может заявить на этот счет в любой момент».

По словам Григория Трофимчука, сейчас переговаривающиеся стороны притираются друг к другу (притирка продолжится, по плану, и в феврале) в связи с техническим изменением с армянской стороны, чтобы процесс вошел в более-менее привычное русло: «Но на что, на какие волшебные изменения при этом рассчитывает Азербайджан, не совсем ясно. Непонятно, что подогревает его оптимизм».

«Что касается «реализации плана Лаврова», то сам Сергей Лавров недавно сказал, что никакого подобного плана в природе не существует и что при желании можно составить в любой конфигурации любой план по карабахскому урегулированию, исходя из той массы тематических документов, которые давно, уже больше двух десятилетий, лежат на столе», - резюмировал Григорий Трофимчук.