Григорий Трофимчук: «Азербайджан вряд ли может рассчитывать на возвращение земель» эксклюзив
16 января прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении, и обе стороны заявили о конструктивных переговорах. Объявлено, что очередная встреча пройдет в феврале. И в этот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил на своей пресс-конференции, что прозвучавшие, в том числе из Баку, заявления о готовности искать развязку конфликта заслуживают всяческой поддержки. «Надеемся, что и армянские друзья ответят взаимностью».
Что происходит? Реализация так называемого «плана Лаврова», предусматривающего возвращение нескольких оккупированных районов? Прокомментировать ситуацию haqqin.az попросил председателя Экспертного совета The Workshop of Eurasian Ideas Foundation, известного российского аналитика Григория Трофимчука.
«Эта министерская встреча слегка отличается от серии встреч на этом уровне на протяжении последних десятилетий, так как все-таки присутствует некоторая формальная новизна с армянской стороны, позицию которой формирует «новый Ереван». Однако в целом, по существу, никаких изменений нет, так как позиция нового руководства Армении по Карабаху с самого начала была более жесткой по сравнению с формальным сидением Сержа Саргсяна и его министра иностранных дел за переговорным столом. Поэтому Азербайджану вряд ли можно рассчитывать на какие-то позитивные изменения в этом процессе и уж тем более на передачу земель», - заявил эксперт.
«Слова Сергея Лаврова о поддержке таких встреч, направленных на «готовность искать развязку конфликта», также вряд ли можно считать сенсационными. Собственно, глава российского МИД лишь повторил то, что говорит по этому поводу постоянно. Однако в подтексте этих слов слышится некоторая настороженность в отношении армянской позиции по дальнейшему оперированию карабахской проблемой. Россия все-таки не до конца понимает, что Никол Пашинян может заявить на этот счет в любой момент».
По словам Григория Трофимчука, сейчас переговаривающиеся стороны притираются друг к другу (притирка продолжится, по плану, и в феврале) в связи с техническим изменением с армянской стороны, чтобы процесс вошел в более-менее привычное русло: «Но на что, на какие волшебные изменения при этом рассчитывает Азербайджан, не совсем ясно. Непонятно, что подогревает его оптимизм».
«Что касается «реализации плана Лаврова», то сам Сергей Лавров недавно сказал, что никакого подобного плана в природе не существует и что при желании можно составить в любой конфигурации любой план по карабахскому урегулированию, исходя из той массы тематических документов, которые давно, уже больше двух десятилетий, лежат на столе», - резюмировал Григорий Трофимчук.