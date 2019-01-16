Как сообщает haqqin.az, о случившемся фермер рассказал местному телеканалу РТС. В репортаже отмечается, что в Хакасии до сих пор не было подобного преступления - за одну ночь крупное фермерское хозяйство было подчистую ограблено.

В канун Нового года в Усть-Абаканском районе Хакасской автономной области России произошло беспрецедентное для этих мест событие. У известного во всей Хакасии фермера-инвалида, лидера рок-группы Art-El Андрея Алеева были похищены 1300 коров и овец, а также джип. В краже подозревают работника Алеева - мигранта из Азербайджана.

По словам Алеева, из созданного с большим трудом хозяйства остались лишь пустые стойла и две собаки.

«Вернувшись после новогодних праздников на ферму, обнаружил, что нет ни машины, ни животных, нет ничего. Дом полностью разграблен», - говорит прикованный к инвалидной коляске Алеев.

Андрей Алеев построил свою ферму пять лет назад и довел поголовье овец с 250 до почти 1 500. А его работник Самир Алышанов разграбил создаваемое много лет хозяйство за одну ночь.

По словам Алеева, у Алышанова нет российского гражданства. Он жил на ферме более двух лет. Здесь же подросли и дети Алышанова. Андрей делал все возможное для семьи, даже купил специально для них коров, чтобы у детей Самира всегда на столе было свежее молоко. Джип передал, чтобы Алышанов развозил своих детей в школу и детсад.

Однако Алышанов ответил на всю эту доброту воровством.

«1 января в 5 часов утра мы подали заявление в полицию, 8-го числа нам сообщили о возбуждении уголовного дела. Но до сих пор не назначили следователя, который занимался бы этим делом, никакого разбирательства по данному факту не проводилось», - говорит владелец фермы.

Выяснилось, что помимо фермы Алеева Алышанов похитил овец и у других жителей станции Хоных. Однако полиция не спешит с возбуждением уголовного дела.

Похоже, что Алышанов заранее подготовился к этому преступлению. Потому что продать за одну ночь столько краденых животных просто нереально.